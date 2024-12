As Batucas apresentam sarau de fim de ano neste domingo (8)

As Batucas chegam ao fim de 2024 com um saldo positivo em termos de material humano, aprendizado, união e fortalecimento das mulheres. São sete turmas que se desenvolveram na percussão ao longo do ano e que estarão reunidas neste domingo (8), a partir das 18h, para uma apresentação no Grezz (rua Almirante Barroso, 328). O Sarau Batucas – turmas de percussão será aberto ao público e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 30,00.Entre os ritmos estão samba-reggae, baião, ciranda, rock, cumbia, forró e até o maracatu, executados com as já tradicionais sucatas das Batucas, que são latas, galões e chocalhos de tampinhas de garrafas. O coletivo vem fazendo barulho desde 2015, não apenas por ser uma escola de música (idealizada pela baterista Biba Meira), voltada para mulheres, mas pela relevância do seu trabalho em muitos segmentos. Além dos grupos de percussão, As Batucas possuem turmas de pandeiro, com Julia Pianta; o Grupo Vocal conduzido por Raquel Pianta e Madalena Rasslan, e as turmas de dança com a professora Mari Duarte.