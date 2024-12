O cantor, ator, escritor, humorista e diretor Moacyr Franco faz show em Porto Alegre, neste sábado (7), às 20h30min, no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). Os ingressos custam a partir de R$ 45,00 e estão à venda pela plataforma Uhuu.Na turnê que passa pelo Rio Grande do Sul, com apresentações também em Santa Maria e Pelotas, o artista traz toda a sua versatilidade aos fãs que o acompanham durante seus mais de 60 anos de carreira. Com mais de 20 canções que embalaram e emocionaram várias gerações, o cantor relembra histórias e lembranças de momentos inesquecíveis e divide experiências e sonhos, tornando o público seu principal cúmplice. Em cena, ele ainda brinca e diverte a plateia com piadas e críticas bem-humoradas, em momentos de total descontração. No repertório do show, o artista mostra sucessos como Doce amargura, Coração sem juízo, Querida, Milagre da flecha, Balada das mãos, Distante dos olhos, Cartas na mesa, Suave é a noite, Balada nº 7, Eu te darei Bem mais, Ainda ontem chorei de saudade e Seu amor ainda é tudo (gravadas por duplas sertanejas como João Mineiro & Marciano e Bruno & Marrone), além do hit que aproximou Moacyr Franco do público jovem: Tudo vira bosta, sucesso consolidado na voz da cantora Rita Lee.