Tipografia como elemento artístico é tema de exposição internacional na Capital

Nesta sexta-feira (6), às 19h, ocorre evento de abertura da exposição internacional That Type of Art, que reúne obras de artistas gráficos do Brasil, Argentina, Canadá, Escócia, Estados Unidos, Grécia, Inglaterra e Japão. A mostra, que ocorrerá na Zigwall Arts (rua Dr. Timóteo, 890), é uma realização da Zebra Escritório de Arte e tem curadoria de Roger Monteiro, designer gráfico e artista visual, pós-graduado em História da Arte e da Cultura Visual. As visitações têm entrada franca e ocorrem em horário comercial até o dia 13 de dezembro.Mais do que um meio de comunicação, That Type of Art apresenta a tipografia como uma poderosa forma de expressão artística. A exposição desafia o público a enxergar as letras como elementos visuais que ultrapassam o significado literal das palavras. A mostra destaca a capacidade das letras de transcender suas funções cotidianas, trazendo influências de movimentos como o dadaísmo e a arte pop, em que o uso subversivo da tipografia questiona e expande os limites da estética urbana. Os trabalhos expostos transitam entre técnicas analógicas e digitais, demostrando como a tipografia pode ser reinterpretada em um contexto contemporâneo.