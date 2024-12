Sated-RS anuncia lista definitiva dos indicados ao Prêmio Quero-Quero de Artes Cênicas 2024

O Sindicato de Artistas e Técnicos em Diversões (SATED-RS) divulgou, nesta segunda-feira (2), os indicados ao Prêmio Quero-Quero 2024. A distinção tem por finalidade destacar e premiar os artistas e espetáculos gaúchos profissionais de circo, dança e teatro voltados ao público adulto, bem como à infância e juventude, como forma de reconhecimento aos profissionais que estrearam espetáculos de Artes Cênicas no Rio Grande do Sul desde o ano de 2020.



A cerimônia de premiação ocorre às 20h do próximo dia 18 de dezembro (quarta-feira), no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). A direção artística da cerimônia está a cargo de Rodrigo Marquez e de Izabel Cristina. Um corpo cênico de 12 artistas do circo, do teatro e da dança coreografados por Diego Mac farão os números de entretenimento.



O público terá a chance de conferir o evento através de live no Instagram oficial do Sated, que será transmitida em tempo real. Os vencedores receberão prêmios em dinheiro e o troféu do Prêmio Quero-Quero, uma escultura em bronze assinada pelo arquiteto e urbanista Vinícius Vieira. O concurso é organizado por uma comissão especial criada pelo Instituto Federal do RS (IFRS) junto ao Sated-RS.



Concorrem ao Prêmio Quero-Quero 2024 os espetáculos profissionais de circo, dança e teatro concebidos e produzidos por equipe de maioria residente no Rio Grande do Sul e estreados a partir de 1º de janeiro de 2020.

Nas categorias individuais, concorrem somente os artistas radicados no Estado. As modalidades são Teatro Adulto, Teatro para Infância e/ou Juventude, Teatro de Animação, Dança, Circo ou Espetáculo Cênico de Rua. Também será premiada a categoria de destaque em Pesquisa em Artes Cênicas.

Confira os indicados:



1. DESTAQUE ESPETÁCULO DE TEATRO ADULTO

*Manifesto de uma Mulher de Teatro - Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz

*Nós Performance Teatral – Nós Cia de Teatro

*O Inverno do Nosso Descontentamento - Nosso Ricardo III - Cia Teatro ao Quadrado

*Rhinocerontes – Cia Teatrofídico

*Trago Sorte Mentira & Morte – Grupo Cerco

*Ubumpuru Transversal - Uma Corpa Marginal – AJeff Ghenes e Rede de Artistas



2. DESTAQUE ESPETÁCULO DE TEATRO PARA INFÂNCIA E/OU JUVENTUDE

*Amazônia - um olhar sobre a floresta – Coletivo Gompa

*Frankinh@ - uma história em pedacinhos – Coletivo Gompa

*Piquenque: Uma História de Fantasmas – Coletivo Nômade de Teatro e Pesquisa Cênica

*Vampirices – Rococó Produções Artísticas e Culturais



3. DESTAQUE ESPETÁCULO DE TEATRO DE ANIMAÇÃO

*A Última Invenção – Grupo De Pernas Pro Ar

*Lampião e Maria Bonita – Grupo Mosaico Cultural

*Maria Peçonha – Cia Gente Falante - Teatro de Bonecos



4. DESTAQUE ESPETÁCULO CÊNICO DE RUA (circo, teatro ou dança)

*Circo Até Aqui – Projeto Abraço

*Don Juan – Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta FavelA...

*Sob o Véu de Ísis – Coletivo Teatro da Crueldade

*Ubu Tropical – Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz

*Zaze-Zaze: Uma festa para Vavó – Usina do Trabalho do Ator



5. DESTAQUE ESPETÁCULO DE DANÇA

*Água redonda e comprida - Coletivo Água Redonda e Comprida

*Chula por Emily Borghetti

*Flamenco Negro - Cia de arte La Negra Ana Medeiros

*Onde está Cassandra? – Cassandra Calabouço

*Réquiem - Igor Pretto



6. DESTAQUE ESPETÁCULO DE CIRCO

*2 Lunáticos – Cia Re Tri Circo

*As Leves e Discretas – Teatro Depois da Chuva

*Cir.co - minidicionário poético das artes circenses – Circo Híbrido

*Noite das Palhaças - Cabarezin

*O Malabareador de Ideias – Ramon Ortiz



7. DESTAQUE PERFORMER de CIRCO

*Gabriel Martins – Cir.co - minidicionário poético das artes circenses

*Guilherme Capaverde – Cir.co - minidicionário poético das artes circenses

*Mônica Blume – Palhaça Enólifa Polenta (por sua atuação nos espetáculos Enólifa Polenta, As Phynas Em Fenabephy e Meia Década)

*Pablo Perez - Pichacha – 2 Lunáticos

*Ramon Ortiz – O Malabareador de Ideias



8.DESTAQUE PERFORMER de DANÇA

*Ana Medeiros – Dezoito Estações de Outono

*Andressa Pereira - Área Suspensa

*Cassandra Calabouço – Onde está Cassandra?

*Emily Borghetti - Chula

*Igor Pretto - Réquiem



9. DESTAQUE PERFORMER de TEATRO

*Dani Reis – Vampirices

*Elenco coletivo - Ubu Tropical

*Juliano Felix – Negreiros – Histórias que a História não conta

*Marcelo Ádams - O Inverno do Nosso Descontentamento - Nosso Ricardo III

*Silvia Duarte - Carolina e Outras Vozes



10. DESTAQUE em DIREÇÃO de espetáculo cênico

*Camila Bauer – Frankinh@ - uma história em pedacinhos

*Luciano Alabarse - O Inverno do Nosso Descontentamento - Nosso Ricardo III

*Marcelo Restori – Sob o Véu de Ísis

*Silvia Canarim – Som da Madeira

*Tainá Borges e Lara Rocho – Cir.co - minidicionário poético das artes circenses

*Tatiana Cardoso e Paulo Martins Fontes – Maria Peçonha



11. DESTAQUE em ILUMINAÇÃO

*Fabricio Simões - Réquiem

*Ricardo Vivian – Amazônia

*Ricardo Vivian - Instinto

*Roger Santos e Lisi Brandt – Vampirices

*Tayhú Wieser e Luciano Wieser – A Última Invenção



12. DESTAQUE em CENOGRAFIA

*Elcio Rossini – Amazônia

*Luciano Alabarse - O Inverno do Nosso Descontentamento - Nosso Ricardo III *Luciano Wieser – A Última Invenção

*Rafa Cambará - Lampião e Maria Bonita

*Tânia Farias – Ubu Tropical



13. DESTAQUE em FIGURINO

*Ana Medeiros La Negra – Mujeres de Água

*Betinha Mânica - As Leves e Discretas

*Daniel Lion – Faísca d'água

*Tânia Farias – Ubu tropical

*Thais Diedrich e Renan Vilas – O Reino Infante



14. DESTAQUE em TRILHA SONORA ORIGINAL

*Álvaro RosaCosta – Amazônia

*Álvaro RosaCosta e Simone Rasslan – Vampirices

*Flávio Oliveira, Luciana Prass, Simone Rasslan, Álvaro RosaCosta, Nina Fola, Lauro Fagundes e Usina do Trabalho do Ator - Zaze-Zaze: uma festa para Vavó

*Grupo Cerco e Banda - Trago Sorte Mentira & Morte

*Johann Alex de Souza – Ubu Tropical

*Wagner Menezes - Corpocidade



15. DESTAQUE em PRODUÇÃO

*Cibele Donato - Flamenco Negro

*Kacau Soares - Nós Performance Teatral

*Raquel Durigon – A Última Invenção

*Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz - Ubu Tropical

*Vado Vergara e Tainá Borges – Cir.co - minidicionário poético das artes circenses



16. DESTAQUE em DRAMATURGIA ENCENADA

*AJeff Ghenes e Izabel Cristina - UBUMPURU TRANSVERSAL - Uma Corpa Marginal

*Camila Bauer – Frankinh@ - uma história em pedacinhos

*Thiago Silva – Piquenique: Uma História de Fantasmas

*Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz (Adaptação de Alfred Jarry) – Ubu Tropical

*Usina do Trabalho do Ator (adaptação de Hermes Mancilha) – Zaze-Zaze: uma festa para Vavó



17. DESTAQUE EM PESQUISA EM ARTES CÊNICAS



Cristian Bernich

Converso .cenas de dança (EDUCS, 2022)



Daniele Zill Heuert

Gesto Flamenco (Funarte, 2020)



Juliana Ribeiro Wolkmer

DAD, História e Memória (Libretos, 2023)



Lara Bianchi Rocho

Senhoras e senhores, com vocês: Albano Pereira, seus circos estáveis e... o Magnífico Circo Praça! (Libretos, 2020)



Marcelo Ádams

Adolphe Appia - Atuação Teatral, Música e Espaço (Giostri, 2021)



PREMIAÇÕES TRAJETÓRIA:

*prêmios de reconhecimento para indivíduos ou coletivos pela relevância de suas contribuições e a importância de seu legado.



18. DESTAQUE TRAJETÓRIA – TEATRO

Liane Venturella – por sua carreira como atriz



19. DESTAQUE TRAJETÓRIA – DANÇA

Iara Deodoro – pela importância à dança negra do estado e pelo espaço Afrosul Odomodê



20. DESTAQUE TRAJETÓRIA – CIRCO

João Bachilli - pela importância ao circo no Estado e pela trajetória do Grupo Tholl