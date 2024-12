Biblioteca Pública do Estado promove exposição 'Gigantes da Cultura Tcheca'

A Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190) inaugura nesta quinta-feira (5) a exposição Gigantes da Cultura Tcheca. A mostra destaca os trabalhos de artistas e escritores da República Tcheca, explorando elementos culturais do país, e poderá ser visitada até o dia 28 de fevereiro de 2025, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 17h, na Sala Borges de Medeiros da Instituição. A entrada é gratuita. A exposição oferece uma jornada imersiva pela vida e obra de autores como Franz Kafka e Karel apek, além de Francis Pelichek e Francisco Valdomiro Lorenz, radicados no Rio Grande do Sul. Os trabalhos expostos exploram temas como alienação, progresso tecnológico e a condição humana. A mostra traz também, direto de Praga - capital da República Tcheca - tesouros como as litografias do artista plástico Pavel Rouka, notável por suas habilidades em pintura, ilustração e cenografia, e o diário manuscrito de Pelichek, traduzido para o português, com publicação prevista para 2025.Kafka e apek são considerados grandes nomes da literatura mundial. Lorenz já recebeu reconhecimento da BPE, em 1928, por suas contribuições ao cenário intelectual do Estado, trazendo a literatura tcheca ao público gaúcho com suas múltiplas obras originais. Pelichek, por sua vez, contribuiu significativamente para o desenvolvimento cultural e educacional de Porto Alegre, através de seu trabalho pedagógico, atuando nos principais jornais e revistas da capital, com ilustrações e charges marcantes.