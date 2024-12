Exposição 'Veracidade' passa a ocupar a Gravura Galeria de Arte a partir desta quinta-feira (5)

A Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, nº 647) apresenta Veracidade, exposição de fotografias de 31 profissionais gaúchos que encerra a temporada do espaço cultural em 2024. O vernissage ocorre nesta quinta-feira (5), das 18h30min às 20h30min. As imagens em preto e branco retratam a capital gaúcha, mostrando seus detalhes nem sempre vistos ou observados – buscando atrair o observador para objetos e significados da cidade. A mostra tem entrada gratuita e segue até o dia 11 de janeiro de 2025, podendo ser visitada de segundas a sextas-feiras, das 9h30min às 18h30min, e aos sábados, das 9h30min às 13h30min. Com curadoria de Denise Giacomoni, Veracidade foi inaugurada no porão do Paço da Prefeitura Municipal em 26 de março de 2024, com previsão de permanecer no local por cerca de 60 dias, e acabou se tornando um dos tantos eventos suspensos pela enchente de maio. A mostra reunia cerca de 50 fotos, de quase 40 fotógrafos, tendo como homenageado Eurico Salis, com exibição de duas fotos de sua autoria. Em sua versão na Gravura Galeria de Arte, o projeto ganha uma força inesperada, já que grande parte dos locais registrados nas fotografias foram alcançados pela enchente (alguns modificados pelas águas, outros interditados, e ainda aqueles que deixaram de existir na forma como antes eram conhecidos).