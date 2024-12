Escola de Música da Ospa encerra o ano com duas apresentações gratuitas

Os estudantes do Conservatório Pablo Komlós – Escola de Música da Ospa encerram o ano letivo com duas atividades gratuitas no Complexo Cultural Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1.501). Nesta quinta-feira (5), às 18h30min, na Sala de Recitais, acontece a apresentação dos alunos de nível avançado da Escola. Eles irão executar um programa variado com obras para metais, cordas e madeiras em formações solo, em duo e grupos. Na terça-feira (10), às 20h, é a vez do Coro Jovem e do Coro Infantojuvenil subirem no palco da Sala Sinfônica do Complexo para cantarem as peças que treinaram ao longo de 2024. Durante as atrações solo do recital desta quinta-feira, a violoncelista Samara Moraes tocará Suíte nº 3 para Violoncelo Solo em Dó Maior”, de Johann Sebastian Bach; e o flautista Gabriel Buzaky irá executar a Sonata Apassionata, de Sigfrid Karg-Elert. Em duos, serão tocadas Meditação, da ópera Thais, de Jules Massenet, Romance para trompa e piano, de Camille Saint-Saëns, e Concerto para trompa nº 3, de Wolfgang Amadeus Mozart. Em grupo, serão apresentadas três peças: Brass Quintet nº1, de Victor Ewald (pelo Quinteto Brass POA), Divertimento em Ré Maior, de Mozart (por um quarteto de cordas), e Concerto Duplo para Dois Violinos em Ré Menor, de Bach (por um septeto de cordas). Já as crianças e adolescentes que integram os coros da Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre irão interpretar uma antologia das obras que foram ensaiadas no decorrer do ano. Sob regência do maestro Cosmas Grieneisen, o Coro Jovem e o Coro Infantojuvenil cantarão um programa composto por peças de diferentes períodos. Formado por crianças de oito a 12 anos, o Coro Infantojuvenil estará representado por 23 vozes. Já o Coro Jovem terá oito adolescentes presentes, além do músico Luis Rayo, que fará o acompanhamento ao piano. No repertório, constam obras antigas, como Sumer is Icumen In (Vivaldi), clássicas (Mozart) e românticas (Beethoven) cantadas em diferentes línguas. Encerrando a apresentação, os coros interpretam canções natalinas e o hino The Lord Bless and keep you, de John Rutter.