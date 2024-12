Brasil comemora Dia Nacional do Samba

Celebrado nesta segunda-feira (2), o Dia Nacional do Samba será lembrado em eventos programados em diferentes regiões e estados.

No Rio de Janeiro (RJ), a festa começou com desfiles das escolas de samba do Grupo Especial entre a sexta-feira (29) e o domingo (1º) e segue nesta segunda, com uma série de festejos para homenagear um dos mais populares gêneros musicais do País, reconhecido como patrimônio imaterial da cultura brasileira pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 2007.

Em Porto Alegre (RS), a celebração também iniciou mais cedo: neste domingo, o projeto Samba do Quintana ocupou a Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mario Quintana; e nesta terça-feira (3), o projeto Esquenta do CECria Samba Sul irá movimentar a tarde no Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736, 6º andar), com as mesas-redondas Universidade do Samba e Cultura nas Escolas, que irão debater sobre economia do samba e o samba no sul das Américas. Neste mesmo dia, às 19h, acontece um bate-papo com Alexandre Rodrigues, que irá falar de sua trajetória musical e apresentar uma mostra de processo do projeto Sambas de protesto, que envolve pesquisa e experimentação de linguagem para criação de um espetáculo musical inédito em torno de canções que trazem mensagens sobre temas raciais, religiosos e sociais. Ambas atividades também têm entrada franca.

Em São Paulo (SP), uma das atrações é o Pagode do João, com o artista João Martins, no Galpão Zona Norte, na Vila Maria. Em Brasília, o projeto Rodoviária do Samba, que está na 18ª edição, ocorre na rodoviária do Plano Piloto e homenageará o sambista Marcelo Sena. O artista, conhecido por levar o samba e o pagode do Distrito Federal para os estados da Região Sudeste, como Rio de Janeiro e São Paulo, morreu no ano passado.