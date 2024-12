Dead Fish toca em Porto Alegre nesta quarta-feira (4)

A banda brasileira Dead Fish apresenta o espetáculo de sua nova turnê, 20 anos zero e um, nesta quarta-feira (4), a partir das 19h, no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834). Os ingressos custam entre R$ 60,00 (meia-entrada/1º lote) e R$ 200,00 (inteira/5º lote) e estão à venda pela plataforma Sympla.

O lançamento do álbum Zero e Um, em 2004, foi um marco na carreira do grupo de hardcore melódico e também no cenário rocker brasileiro, colocando a Dead Fish entre as grandes da música nacional. Para celebrar o feito, o quarteto idealizou a atual turnê, na qual celebra as duas décadas deste que foi seu quarto disco. No repertório do show, os músicos apresentam clássicos desse trabalho, como Zero e um, Queda livre’, A urgência, Tão iguais, Você e Bem-vindo ao clube. A abertura é da Trash Generator, de Montenegro.