31ª Tertúlia Musical Nativista seleciona canções para a final

A Fase Geral da 31ª Tertúlia Musical Nativista trouxe a interpretação de 12 canções na noite deste sábado (30), na Praça Saldanha Marinho. Oito músicas foram selecionadas e participarão da Fase Final no domingo (1º), às 20h. Todas as apresentações são gratuitas para o público, realizadas na Praça Saldanha Marinho, em Santa Maria.

O evento é promovido pela Secretaria da Cultura do município, pelo Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul e pela Estância do Minuano. As músicas apresentadas envolvem temas relacionados à vida campeira, as letras abordaram sonhos, alegrias, paisagens, lembranças, dificuldades, medos e muito mais.

A segunda noite de Tertúlia também foi marcada pelo show especial de Igor Tadielo, representante da nova geração de músicos do movimento nativista. Músicas autorais, de festivais e releituras fizeram parte do repertório do show.





AS MÚSICAS SELECIONADAS



De Caminhos e de Sonhos

Gênero Musical: Chamamé

Letra: Martim Cesar

Melodia: Renato Popó



Chora Bandoneon

Gênero Musical: Tango

Letra: Eliana Alcina Teixeira

Melodia: Tiago Camargo



A Nova Revolução

Gênero Musical: Canção

Letra: Érlon Péricles

Melodia: Érlon Péricles



Fronteira

Gênero Musical: Chamarra

Letra: Robson Barenho

Melodia: Hílton Vaccari



Dormentes Dormentes

Gênero Musical: Canção

Letra: Carlos Roberto Hahn e Juca Moraes

Melodia: Marco Aurélio Vasconcellos



Mãe Terra

Gênero Musical: Milonga

Letra: Mario Tressoldi e Chico Saga

Melodia: Mario Tressoldi e Chico Saga



Cauca

Gênero Musical: Canção

Letra: Rafael Teixeira Chiappetta

Melodia: Carlos Madruga



As Penas da Pena de Um Poeta

Gênero Musical: Milonga

Letra: Milton César Hoff

Melodia: Raineri Spohr e Felipe da Silva Goulart



DEMAIS CANÇÕES DA NOITE



Xote do Santo Remédio

Gênero Musical: Xote

Letra: Joaquim Velho

Melodia: Fernanda Lopes



Marcado

Gênero Musical: Milonga

Letra: Maurício Barcellos

Melodia: Maurício Barcellos



Compasso de Espera

Gênero Musical: Canção

Letra: Tulio Souza

Melodia: Nelcy Vargas



Crescente

Rasguido doble

Letra: Glauco Lemos

Melodia: Boca Ferrera E Luciano Rodrigues



FASE LOCAL



MÚSICAS SELECIONADAS NA SEXTA-FEIRA (29)



1º lugar - Olhar de Mãe

Gênero Musical: Milonga

Melodia: Tuny Brum

Letra: Piero Ereno



2º lugar - Dois Irmãos

Gênero Musical: Canção

Melodia: Cleber Brenner

Letra: Cleber Brenner



3º lugar - Olhares da Milonga

Gênero Musical: Milonga

Melodia: Marco Righi

Letra: Paulo Righi



Mais popular - Diz que é de Santa Maria

Gênero Musical: Contrapasso

Melodia: Evandro Zamberlan

Letra: Evandro Zamberlan