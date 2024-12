Artista francesa Manon Diemer expõe suas obras sobre Porto Alegre no Paço Municipal

Nesta terça-feira (3), às 18h, a Aliança Francesa Porto Alegre, a Fundação Iberê e a Prefeitura de Porto Alegre, por meio da coordenação de Artes Visuais, inauguram no Museu de Arte de Porto Alegre (Paço Municipal), a exposição Imersão, da artista francesa Manon Diemer. A mostra faz parte da residência cruzada que acontece no âmbito do 7º Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea.Inspirada na obra do pintor gaúcho, Manon trabalhou na representação de 14 paisagens da Capital gaúcha entre o imaginário e a realidade, carregadas de uma visão ao mesmo tempo utópica e distópica. A artista, que começou sua residência em outubro, transmite em sua obra seu fascínio pela beleza crua e selvagem da natureza. Ela articula traços da realidade e fantasia, dedicando-se a contemplar e observar, a fim de abrandar o ritmo frenético do mundo urbano.Vivendo entre La Rochelle e Paris, Manon Diemer estudou na Beaux Arts de Lyone e nos Gobelins de Paris. Dedica-se especialmente ao desenho, explorando diversas técnicas com um sentido de enquadramento particular decorrente da sua prática fotográfica.