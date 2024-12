Sarau do Solar Especial de encerramento da temporada 2024 recebe o grupo Acústicos & Valvulados

O Sarau do Solar Especial com a banda Acústicos & Valvulados marca o encerramento da temporada 2024 do Projeto Sarau do Solar, nesta quarta-feira (4). O evento tem entrada franca e acontece às 20 horas, na Concha Acústica do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Em caso de chuva, o espetáculo ocorrerá no palco principal do espaço cultural.



Com mais de 30 anos de estrada e 2 mil shows na bagagem, os Acústicos & Valvulados soma dez CDs lançados, três DVDs e vários sucessos que fazem parte da história do rock gaúcho e brasileiro. A banda já foi indicada aos prêmios VMB MTV, Revista Dynamite e Açorianos de Música, em três edições, além de marcar presença em festivais como Planeta Atlântida, TIM Festival, Porão do Rock e Superdemo, e dividir o palco com grandes nomes do rock internacional e brasileiro, como The Strokes, Echo & The Bunnymen, Paralamas do Sucesso, Skank e Titãs.