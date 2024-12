Cine Bancários realiza sessão de estreia do documentário 'Os sonhos de Pepe', nesta quinta-feira (5)

Nesta quinta-feira (5), às 19h, o Cine Bancários (rua General Câmara, 424) realiza uma sessão de estreia do documentário Os sonhos de Pepe. O evento é gratuito, mediante lotação da sala, e os ingressos devem ser retirados na bilheteria do local, a partir das 18h. Após a exibição, acontece um bate-papo com a presença da historiadora e professora Céli Pinto e do deputado estadual Matheus Gomes. A mediação é do jornalista Guilherme Oliveira.

Dirigido pelo uruguaio Pablo Trobo, o longametragem reflete sobre o legado e as ideias transformadoras do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, em um planeta que enfrenta a urgência de repensar o modelo predatório de consumo e desenvolvimento. O filme seguirá em cartaz na sessão das 19h, até o dia 11 de dezembro.