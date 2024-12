Hique Gomez e Dunia Elias apresentam pocket do show 'Tãn Tãngo' em evento na Fetrafi-RS

Em janeiro de 2025, iniciam as obras de um nova sala de espetáculos em Porto Alegre, o Teatro Bancários RS — Sala Multicultural, que terá capacidade para até 330 espectadores. O evento de lançamento ocorre nesta terça-feira (3), a partir das 18h30min, na sede da Fetrafi-RS (rua Fernando Machado, 820) e será conduzido pela jornalista Katia Suman. Após a apresentação do projeto, realizado pela entidade em parceria com o SindBancários, o público poderá assistir um pocket do show Tãn tãngo, dos artistas Hique Gomez e Dunia Elias, com entrada franca (distribuição de senhas a partir das 17h30min).

O repertório do espetáculo traz versões de clássicos e composições próprias inspiradas no cenário rio-grandense. Um dos criadores do espetáculo Tangos & Tragédias, o violinista, compositor e humorista Hique Gomes é um dos mais consagrados artistas gaúchos. Já Dunia Elias é pianista clássica de formação, compositora, atriz e musicoterapeuta.

O Teatro Bancários RS — Sala Multicultural funcionará no prédio da Fetrafi-RS. Com investimento inicial de R$ 4 milhões, o novo espaço cultural deverá ter suas obras entregues até outubro do ano que vem. "O local representa um alento no contexto dos prejuízos causados pelas enchentes ao setor cultural, inclusive com a perda de equipamentos importantes como o Teatro Renascença, da prefeitura, que está fechado em razão dos danos causados pela inundação que sofreu", destaca o produtor cultural Vitor Ortiz, responsável pelo projeto, junto à Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal.



O novo teatro será construído no espaço atualmente ocupado por um auditório. A proposta das duas entidades reunidas (SindBancários e Fetrafi-RS) é colocar à disposição do público e dos artistas da música e das artes cênicas uma sala modernamente equipada, com "excelente" acústica e possibilidade de adaptar-se a seis diferentes formatos. Desenvolvido pelo arquiteto Voltaire Danckwardt, o projeto prevê a instalação de poltronas móveis. Assim, o espaço poderá ser adaptado na forma de palco italiano ou de arena, o que for melhor para espetáculo.