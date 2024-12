Rafael Witt faz show em Porto Alegre nesta sexta-feira (6)

De volta ao Rio Grande do Sul, após uma turnê por 12 cidades brasileiras, o cantor, compositor e multi-instrumentista caxiense Rafael Witt se apresenta em Porto Alegre nesta sexta-feira (6), no Morro de São Caetano/Apamecor (rua Bertha Loforte Gonçalves, 80). Na ocasião, ele irá executar grande parte do repertório de seu novo álbum, Wanderer, além de clássicos e versões de canções de outros artistas.

Inspirado nos house concerts americanos, o evento intitulado House Concert by Rafael Witt acontece das 19h30min às 22h e promete uma vivência artística com uma relação direta com o público. Os ingressos custam 87,00 e R$ 117,00 e estão à venda pela plataforma Sympla. Durante o evento, será servido água, pizzas e refrigerantes (incluso no valor de ambos os ingressos).

Com composições em inglês, Witt incorpora em sua música elementos de suas raízes sulistas, criando uma fusão entre o folk, indie-rock, pop internacional e a música tradicional brasileira. A atmosfera de seu house concert é configurada com os músicos dispostos em semicírculo, criando uma conexão mais intimista com a plateia – respeitando a essência do folk americano, mas também celebrando o compartilhamento, simbolizado pela roda. A banda que acompanha Witt (voz e violão) é formada por Kabé Pinheiro (percussão e direção musical), Beatriz Lima (contrabaixo acústico) e Vito (acordeon).