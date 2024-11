Ieavi recebe mostra Deságua até março de 2025

A exposição “Deságua” está aberta ao público na Galeria Augusto Meyer, do Instituto Estadual de Artes Visuais (Ieavi), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac). Desenvolvida no âmbito da 2ª Residência Formigueiro, a mostra integra a programação da 9ª edição do Festival Kino Beat. Com entrada gratuita, a galeria está localizada no 3º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). “Deságua” traz ao público o resultado de um mês de investigações e criações realizadas dentro da 2ª Residência Formigueiro, promovida pelo Festival Kino Beat, e apresenta, nesta edição, produções dos residentes Anelise De Carli, Beirada (Marcela Futuro e Tiago Gasperin), Bruno Barreto, Camila Proto, Dirnei Prates e SHHE (Su Shaw). Esses artistas e pesquisadores – guiados pelas águas do Guaíba, suas histórias, geografia, disputas, habitantes e conviventes – propuseram trabalhos que, na galeria, deságuam uns nos outros. Com curadoria de Gabriel Cevallos, a mostra faz alusão a uma ideia de afluência expositiva, em que três vídeos e uma peça sonora são exibidos como uma instalação, com reproduções concomitantes de obras individuais que estão em relação contínua. As imagens, que se fundem no olhar panorâmico ou podem ser apreciadas de maneira individualizada em uma fruição direcionada, são atravessadas por uma camada sonora que, de forma aleatória e por vezes sincronizada, compõe a trilha sonora dos vídeos. A produção executiva é de Liége Biasotto, com direção de produção de Adauany Zimovski e produção de Taís Cardoso e Clarice Nilles.Em cartaz até 2 de março de 2025, a mostra pode ser visitada de terças a domingos, das 10h às 19h. O 9º Festival Kino Beat conta com financiamento do Pró-Cultura RS – Lei de Incentivo à Cultura (LIC).