Orquestra Jovem Theatro São Pedro realiza concerto beneficente na terça-feira

A Orquestra Jovem Theatro São Pedro realiza na próxima terça-feira (3), às 20h, no Theatro São Pedro ((Praça Mal. Deodoro, S/N) seu concerto de final de ano, apresentando repertório que vai do clássico à MPB e ao jazz, passando ainda pela canção francesa. Sob regência da coordenadora pedagógica e maestrina Keliezy Severo e coordenação geral do maestro Evandro Matté, o conjunto recebe quatro solistas convidados: a cantora Luana Pacheco acompanhada pelo pianista André Vicente; a jovem cantora Luiza Barbosa, conhecida como a gauchinha do Brasil; além da violinista Marina Lopes, que também atua como professora do projeto de educação musical.O programa da noite especial conta com peças como As Quatro Estações, de Vivaldi; a Pequena Serenata Noturna, de Mozart; Lá Vie en Rose, de Édith Piaf; Desde de que o Samba é Samba, de Caetano Veloso, até as populares Ouvir Dizer, do grupo Melim, e Pupila, de Vitor Kley. Também serão apresentadas as canções At last, de Mack Gordon e Harry Warren, que ficou famosa na voz de Etta James; e A Thousand Miles, da norte-americana Vanessa Carlton; além do chamamé argentino Merceditas, de Ramón Sixto Ríos; e as conhecidas Aquarela do Brasil, de Ary Barroso; e Noite Feliz, de Gruber.O concerto é uma ação beneficente. Os ingressos podem ser retirados a partir desta sexta-feira, dia 29 de novembro, até o dia da apresentação (exceto na segunda-feira, dia 2), das 15h às 20h, na chapelaria do Theatro São Pedro, mediante doação de um brinquedo em bom estado. As doações serão destinadas ao Projeto Socializando Vidas Através da Música da Orquestra Jovem da Restinga e ao Centro Infanto Juvenil Monteiro Lobato.A apresentação mostra o resultado do que vem sendo trabalhado e estudado nos primeiros três anos de atuação da Orquestra Jovem Theatro São Pedro. O programa percorre os mesmos compositores que fazem parte da metodologia de ensino do projeto, primando pela diversidade musical e por um repertório com o qual as crianças e os adolescentes participantes se sentem representados.A iniciativa de formação de cidadãos através da linguagem musical e da técnica instrumental surgiu em 2021 e, desde então, oferece vivências artísticas e socializadoras a crianças e adolescentes. O projeto tem o propósito de utilizar a arte como meio de desenvolver a autoestima, as competências cognitivas, a inserção cultural e a cidadania. Durante todo o ano, pequenos e jovens a partir dos sete anos de idade são recebidos no Multipalco Eva Sopher com aulas de violino, viola, violoncelo, contrabaixo e percussão, assim como disciplinas de teoria e percepção musical.