Centro Cultural da Ufrgs inaugura mostra 'Bando de Barro invade: 20 anos'

Nesta sexta-feira (29), às 19h, o Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) inaugura a mostra Bando de Barro invade: 20 anos, com cerca de 300 trabalhos de mais de 170 ceramistas ocupando as paredes internas do prédio. As visitações ocorrem de segundas às sextas-feiras, das 9h às 19h, com entrada franca.