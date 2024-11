Livro desvenda os segredos da longevidade após estudo de 30 anos em cidade gaúcha

Qual o segredo para uma vida longa? Existe receita para ir além dos 80 e 90 anos de forma saudável e feliz? Um livro que será lançado no próximo sábado (30), em Porto Alegre, desvenda os passos para chegar a esse objetivo, baseado no maior e mais importante estudo sobre longevidade no Brasil."A Trilha da Longevidade Brasileira" parte do trabalho que já dura 30 anos na cidade de Veranópolis, na Serra Gaúcha, que se destacou pela grande quantidade de habitantes idosos com 77,3 anos, quando a média no Brasil era de 68 anos em 1994. Iniciado pelo geriatra Emilio Hideyuki Moriguchi e atualmente conduzido pelo Instituto Moriguchi, o estudo investigou todos os detalhes do dia a dia dessa população, como sua alimentação, hábitos e relação com a comunidade.A conclusão foram 21 passos que formam a trilha da longevidade, composta por hábitos simples como bom humor, controle do estresse, envolvimento com a comunidade e até mesmo uma dieta chamada de "Longevidiet". "Queremos que a maior quantidade possível de pessoas conheça os segredos de quem alcançou a vida longa, plena e feliz", afirma Martin Henkel, CEO da SeniorLab e um dos autores que ajudou a encontrar uma linguagem e ilustrações que qualquer pessoa consiga compreender.O assunto ganha destaque na medida que, segundo a SeniorLab, a cada 26,5 segundos, um brasileiro completa 60 anos. Com o envelhecimento da população, aumenta o interesse em temas como saúde, qualidade de vida, plenitude e estilo de vida. "Ficou claro que não existe uma pílula mágica, mas sim vários fatores diretamente ligados aos hábitos de vida. Por meio da Trilha da Longevidade Brasileira, sintetizamos os fatores de maior relevância para alcançar a tão sonhada longevidade", acrescenta João Senger, geriatria e diretor do Instituto Moriguchi, que também assina o livro.A publicação apresenta as principais descobertas da pesquisa ao público leigo, trazendo conhecimento de interesse não somente para a população, mas também para acadêmicos e interessados em desenvolver produtos e serviços voltados ao bem-estar. A obra tem prefácio de Yukio Moriguchi, considerado o pai da geriatria no Brasil.