Orquestra Theatro São Pedro apresenta obra de Vivaldi na Igreja Auxiliadora

Seguindo a temporada 2024 dos Concertos Comunitários Zaffari, neste domingo (1), às 19h, a Orquestra Theatro São Pedro apresenta a obra Gloria, de Vivaldi, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (rua 24 de Outubro, 1751).

O espetáculo, com entrada franca, conta com a participação das solistas Carol Braga e Elisa Machado e tem regência do maestro Evandro Matté. Além do concerto principal, a Orquestra ainda executará obras de Offenbach, com a participação especial do Coro de Câmara Clavis, que tem como regente o maestro Lucas Alves.

Dentre as composições mais populares de Vivaldi, Gloria foi concebida em 1715, para o coro e orquestra do Ospedale della Pietà onde o músico italiano trabalhou por muitos anos. Trata-se de um hino de louvor e adoração, dividido em 12 movimentos relativamente breves, que vão do brilho festivo à tristeza e contrição.