Espetáculo 'O vendedor de sonhos' tem sessão única em Porto Alegre

A montagem teatral O vendedor de sonhos será apresentada em Porto Alegre, às 19h deste domingo (1), no Auditório Araújo Vianna (av.Osvaldo Aranha, 685). O espetáculo baseado no best-seller de Augusto Cury é uma adaptação do autor, com direção de Guilherme Carrasco, que também integra o elenco, ao lado de Mateus Carrieri, Milton Levy, Adriano Merlini, Fernanda Mariano, Bruno Sperança. Os ingressos custam entre R$ 65,00 e R$ 260,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.

A trama conta a história de Júlio César, um homem impedido de cometer suicídio por um morador de rua – o "Mestre" –, que lhe vende uma "vírgula" para que "continue a escrever a sua história". Juntos, eles convidam Bartolomeu – um bêbado boa-praça – para a missão de "vender sonhos" e "despertar" a sociedade doente. Mas a revelação do passado conflituoso do Mestre pode destruir o propósito de Júlio César.



Traduzido para mais de 60 idiomas, o livro que dá título ao espetáculo – e que também virou filme – é a primeira obra de Cury (um dos psiquiatras mais lidos na atualidade) a receber uma adaptação para o teatro. A ideia da montagem teatral nasceu durante a realização das palestras do autor pela Applaus, dirigida por Luciano Cardoso, produtor com três décadas de experiência nos cenários musical e das artes.

"Eu vinha percebendo que as pessoas estavam mais abertas a discutirem suas emoções, em especial um tema muito delicado, que é a prevenção ao suicídio", afirma Cardoso, que assina a direção geral de produção da iniciativa. "O retorno que temos recebido e o impacto positivo que a obra gera, é realmente muito gratificante", emenda o produtor. Desde sua estreia, a peça já foi apresentada mais de 350 vezes e assistida por um público de mais de 300 mil pessoas.