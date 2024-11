FestDança deve atrair mais de 300 espectadores em Canoas

Mais de 300 pessoas devem conferir a 19º Edição do FestDança, da companhia de dança Identidades. O espetáculo “PS.: Eu te amo”, que também contará com grupos de dança convidados, ocorre no dia 5 de dezembro em Canoas no Teatro do Sesc (Avenida Guilherme Schell, número 5340), a partir das 20h. Ingressos ainda estão disponíveis na plataforma Sympla.“Nesta edição, contaremos histórias de amor, trazendo para o show diversos conceitos de amor em diferentes fases da vida. Outra novidade é o fato de esse ano o evento ganhar proporções maiores por ser realizado no Teatro do Sesc, o que acrescenta significativamente ao festival”, ressalta a Diretora Ádria Paulino. O FestDança é realizado anualmente desde 2006 e proporciona a experiência com a arte da dança. A Coordenação Geral do Espetáculo é da professora Ádria Paulino, a Direção Artística e Direção de Produção é assinada pela professora Ádrielle Paulino. O espetáculo também conta com Eduarda Spindler e Elton Canuto na produção.