Ekena volta a Porto Alegre com show inédito no Espaço Cultural 512

No sábado (30), a partir das 22h, o Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512) recebe dois importantes nomes da nova música popular brasileira: Ekena, de São Paulo, e François Muleka, de Santa Catarina. Ingressos no Sympla, a partir de R$ 20,00.Ekena retorna da sua primeira turnê na Europa diretamente para Porto Alegre com seu novo show De todas as partes um inteiro. Esse novo show de Ekena traz repertório de seu novo disco que está em fase de produção, canções do seu último álbum de estúdio 35 e também sucessos de seu primeiro álbum Nó, como o hit Todxs Putxs. De forma muito sincera e autobiográfica, Ekena fala sobre recomeços, perdas, amores e desamores, buscando levantar outras mulheres, expondo suas verdades e cicatrizes. A cantautora Ekena com seu violão, contará com François Muleka no baixo e Monalícia no piano.Abrindo a noite, François Muleka apresenta canções de seus quatro álbuns autorais. Cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro de origem congolesa, François apresenta músicas como Dois Ali Se Amando Mesmo, Couragem e sua obra em coautoria com Marissol Mwaba, Notícias de Salvador, que ficou conhecida na voz de Luedji Luna. Após o show a noite segue com o set de JuQvdO.