Lívia Nery e Curumin fazem show gratuito com intervenções artísticas de Rollinos no Instituto Ling

A cantora e compositora baiana Lívia Nery e o cantor, produtor musical e multi-instrumentista Curumin sobem ao palco do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) neste sábado (30), às 19h, para um show inédito com intervenções ao vivo do artista visual Rollinos. A apresentação, que faz parte do projeto Frequências Sonoras, tem ingressos gratuitos que podem ser retirados sem custo a partir das 11h desta quinta-feira (28), no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural.O repertório da noite será baseado no encontro dos dois artistas no palco, explorando canções dos álbuns Estranha Melodia, trabalho de estreia de Lívia, e Pedra de Selva, disco mais recente de Curumin. O formato duo entre os dois músicos é marcado pelo uso de recursos eletrônicos para a criação de uma atmosfera ao mesmo tempo onírica e urbana, rica em texturas.Rollinos criará a atmosfera visual do show. O artista, que baseia seu estudo nos erros proporcionados por sistemas analógicos e digitais via sintetizadores e computadores, irá expandir as fronteiras entre recursos orgânicos e eletrônicos, que são a base da musicalidade de Nery e Curumin.Essa será a quarta e última edição do Frequências Sonoras neste ano. A programação imersiva, que tem curadoria e produção de Bruno dos Anjos e Mauryani de Oliveira, convida os espectadores a ampliarem a escuta e a percepção sensorial através da música e de suas adjacências artísticas.