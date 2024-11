Festa temática História Sem Fim une música e audiovisual em Esteio

No próximo sábado (30), acontece a primeira edição do evento História Sem Fim, uma festa temática e ambientada nos anos 1960, 70, 80 e chegando até os 90. O evento, que acontece na Oficina do Chopp (Rua Pelotas, 918 - Esteio), terá show da banda Rapina e participação de Edu K, do DeFalla. Os ingressos antecipados estão disponíveis pelo WhatsApp (51) 99763-4832.

Pensada para ser algo totalmente diferente dos eventos tradicionais, História Sem Fim será um evento em que o público presente poderá imergir dentro de uma série de referências sonoras e visuais que remetem às músicas e ao cinema da velha guarda. A imersão vai desde o repertório do show trazendo releituras de músicas da Jovem Guarda, Blitz, Frenéticas até a decoração do espaço que será feita com referências trazidas dos filmes da época. O nome do evento é literalmente uma referência ao filme "A História Sem Fim"de 1984, o qual durante o show seguirá passando em uma TV da época. Além disso, também servirá de base para toda decoração e ambientação do evento, que terá seus personagens espalhados pelo local.