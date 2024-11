Odisseia de Literatura Fantástica chega à décima edição neste final de semana em Porto Alegre

Em sua décima edição, a Odisseia de Literatura Fantástica em 2024 retorna para o Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223). Serão mais de 30 convidados apresentando suas obras e influências literárias, além de dialogar sobre as tendências da produção brasileira na área do horror, da ficção científica e da fantasia.



Nos dias 30 de novembro (sábado) e 01 de dezembro (domingo), o evento contará com feira de livros e também com bate-papos literários. Além disso, será lançada para distribuição gratuita a revista número 2 da Odisseia de Literatura Fantástica, editada por Duda Falcão, com a publicação de contos inéditos de autores brasileiros, a lista dos vencedores do Prêmio Odisseia em 2024 e informações sobre o sexto Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica. O evento inicia às 13h do dia 30 com a palestra O que acontece em Antares, fica em Antares: Erico Verissimo fantástico, de Gustavo Melo Czekster, provando que a Literatura Fantástica está presente no Brasil, sendo explorada por autores clássicos.





A programação completa do evento está disponível no site: Duda Falcão, que também é o organizador do evento literário, explica que o objetivo é fortalecer a produção e a divulgação da literatura fantástica em seus três eixos principais: a fantasia, a ficção científica e o horror. "Costumamos convidar autores independentes e profissionais, buscando promover valores como a cultura literária, a paz, a não violência, a empatia e o respeito ao outro". A programação completa do evento está disponível no site: https://odisseialitfan.wordpress.com/programacao-odisseia-de-literatura-fantastica/