Diferentes confissões religiosas homenageiam imigração alemã na Catedral Metropolitana

Em um ato de união e fé na Catedral Metropolitana de Porto Alegre(Duque de Caxias, 1.047), diferentes confissões religiosas estarão juntas para celebrar os 200 anos da imigração alemã no Brasil e estender um gesto de solidariedade à cidade de Roca Sales. O evento beneficente aberto ao público será realizado no sábado (30), a partir das 17h, e contará com representantes das comunidades judaica, católica e luterana, reafirmando o poder da convivência pacífica entre diferentes crenças.A programação começa com uma missa solene presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, que nos próximos dias será criado Cardeal, em Roma, pelo Papa Francisco. Após a missa, recepção às 18 horas no Café da Catedral, localizado no Salão Nobre da Catedral, onde uma banda alemã dará o tom da celebração, acompanhada de cuca e chope, símbolos da tradição cultural trazida pelos imigrantes.Uma exposição organizada pelo Consulado alemão contando a história da imigração e seus destaques também estará disponível no dia. Os ingressos para o evento estão sendo vendidos a R$ 50,00 pelo Sympla, e toda a renda arrecadada será revertida para a reconstrução de Roca Sales, cidade fortemente atingida pelas enchentes recentes.