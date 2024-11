Destaque no novo cenário R&B brasileiro, Jean Tassy se apresenta no Opinião

Jean Tassy, uma das figuras em ascensão do cenário neo soul e R&B nacional, vai fazer mais um show em Porto Alegre. O cantor e compositor, que se apresentou recentemente no Rock in Rio e acabou de soltar o segundo trabalho de estúdio, subirá ao palco do Opinião na sexta-feira (29), com a turnê do praticamente inédito Acrônico. Ingressos no Sympla, em segundo lote, a partir de R$ 130,00. Conhecido também pelas suas collabs com Yago Oproprio, Marina Sena e Ryu the Runner, o artista brasiliense vai mostrar ao público o seu repertório extremamente versátil, que transita entre faixas diretas e complexas, algumas com reflexões bastante filosóficas sobre a vida. O single Dias Melhores, que debutou nos serviços digitais no mês passado, é o seu hit atual. Além dessas e de algumas outras novidades, também farão parte do show os seus principais sucessos, como são os casos de Diz Pra Mim, Pequeno Blues, Mande um Sinal e +1 Minuto. Além de contabilizar 1 milhão de ouvintes no Spotify, Tassy soma outros 69 milhões de views no Youtube.