Fabrício Beck & Bando Alabama apresenta rock e blues acústico no Grezz

No sábado (30), às 21h, Fabrício Beck & Bando Alabama chegam ao Grezz (Almirante Barroso, 328) para apresentar o show do seu mais recente trabalho solo, o álbum De Agora em Diante. O vocalista do Vera Loca estará acompanhado por Marco Michelon (bateria), Sergio Selbach (contrabaixo) e Alexandre França (guitarra).



Com a Vera Loca, Fabrício lançou nove álbuns e um DVD. Em sua carreira solo, destacou-se com o álbum Fabrício Beck & Bando Alabama (2019), ao lado de Selbach, França e Clark Carballo. Hoje, ele faz apresentações que percorrem o sul do país em formato acústico, mesclando clássicos do rock e blues brasileiro, gaúcho e latino.



O disco De Agora em Diante conta com participações de nomes como Landau, Márcio Petracco, Beto Saroldi e Daniel Rosa. Já a produção é assinada por Veco Marques.



Os ingressos variam de R$50,00 a R$100,00 e estão disponíveis no Sympla ou no local, no dia do evento, sujeito à disponibilidade.