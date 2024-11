Canal Brasil exibe maratona da série 'Ayrton - Retratos & Memórias' nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (29), às 23h30min, o Canal Brasil exibe a série Ayrton - Retratos & Memórias, dirigida por Ernesto Rodrigues, no formato de maratona, com os dez episódios em sequência. A produção resgata a trajetória profissional e pessoal de Ayrton Senna a partir de imagens de arquivo, depoimentos de amigos, admiradores e companheiros de Senna.Ayrton: Retratos & Memórias é baseada no livro Ayrton: o Herói Revelado, também do diretor. O primeiro episódio narra o início da sua paixão pelo kart e a grande habilidade que tinha com as pistas de corrida. No segundo, seus parceiros de profissão relatam sua personalidade forte e competidora para ser o melhor. O terceiro mostra sua disputa com o ex-piloto brasileiro Nelson Piquet.Nos episódios finais, os amigos e companheiros de Fórmula 1 de Senna relembram seu último fim de semana nas pistas antes do acidente trágico no dia 1º de maio de 1994, além de enaltecer o legado do principal piloto brasileiro.