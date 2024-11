Festival Chisme celebra a música do Sul da América no Jockey Club de Porto Alegre

Festival Chisme estreia no Jockey Club (av. Diário de Notícias, 750), somando 12 horas de shows de artistas brasileiros, argentinos e uruguaios, além de outras atrações. Os ingressos custam R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira) no 2º lote (1º está esgotado) e estão à venda pelo site tri.rs Neste sábado (30), a partir das 13h, oestreia no(av. Diário de Notícias, 750), somandode artistas brasileiros, argentinos e uruguaios, além de outras atrações. Os ingressos custam R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira) no 2º lote (1º está esgotado) e estão à venda pelo site

"Chisme" é uma expressão muito comum nas fronteiras do sul: "representa burburinho, novidade, algo que se espalha rápido", destaca o diretor de experiência da Gana e Voga (empresa idealizadora da inciativa), Giovani Bonin-Barbieri. Segundo ele, o festival pretende mostrar que o Sul da América é lar de uma cena cultural pulsante, e ampliar "a ideia do pampa, que inclui milonga, candombe e música eletrônica, com uma vasta manifestação artística, história e mistura de povos na cultura popular do Rio Grande do Sul".

Ao todo, 14 atrações musicais integram o line-up do evento, entre as quais estão cantores e compositores gaúchos como Vitor Ramil, Esteban, Shana Müller, Clarissa Ferreira, Thays Prado e Nina Fola; grupos de Porto Alegre que resgatam as raízes multiculturais do Estado, como Maracatu Truvão e La Brasa Lunera; e artistas internacionais como a DJ argentina (radicada no México) Tayhana (vencedora do Grammy Latino) e do grupo uruguaio de Candombe F5, que mistura tambores e tecnologia musical.

O Festival realizado dentro do hipódromo tombado como Patrimônio Histórico da Capital e localizado às margens do Guaíba ainda contará com demonstração de cavalos, instalação artística sonora (assinada pela artista e pesquisadora Camila Proto), ativações de marcas e comidas típicas dos países do Cone Sul, como milanesas, hamburguesas, empanadas, panchos e churros com doce de leite. "O evento foi pensado para contemplar não somente os jovens, mas famílias inteiras, com o maior conforto possível para o público: vai ter lugar para sentar, pista de dança, entre outros espaços", destaca Bonin-Barbieri. Em meio a tudo isso, ocorrerão momentos onde os DJs Daniel Villaverde, GB, Gigio e Elle P irão criar "ambientes envolventes" a partir de diferentes sonoridades.

"Também teremos a participação do músico e radialista Demétrio Xavier (apresentador do programa Cantos do Sul da Terra na TVE), que irá ser o mestre de cerimônias do Festival", ressalta o diretor de experiência da Gana e Voga. O estúdio de design experiencial e escritório de produção que idealizou e está à frente da curadoria e organização do evento, conta com a parceria do produtor Bruno Melo, reconhecido pela atuação em grandes festivais, como o Turá Porto Alegre.



"O Chisme surgiu a partir de uma pesquisa de cerca de um ano realizada pelo time da Gana e Voga, que entendeu que o projeto precisava ter relevância cultural e apresentar elementos que evocassem novidade, ancorados na música regional e do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, apostamos no enfoque do Sul da América porque entendemos que a produção regional (tanto a tradicional quanto a contemporânea) dialoga com o que é feito no Uruguai e Argentina, por serem países que fazem fronteira com nosso território", explica Bonin-Barbieri. Segundo ele, após o episódio das enchentes de maio no Estado, a produção do evento decidiu adiantar a realização da iniciativa em quase seis meses.

"A tragédia climática recente serviu para catalisar nos gaúchos o sentimento de pertencimento, além da necessidade de estar mais perto uns dos outros. Antecipamos o Festival para lincar com esse sentimento, pois entendemos que esse tipo de evento propicia a oportunidade de falarmos sobre momentos que vivemos em sociedade", explica o diretor de experiência da empresa. De acordo com ele, a Gana e Voga já está em negociação com outros artistas, para começar a produzir a segunda edição do acontecimento cultural.