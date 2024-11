Edição de dezembro do projeto 'Samba do Quintana' acontece neste domingo (1)

Neste domingo (1), das 16h às 20h, o projeto Samba do Quintana ocupa a Travessa dos Cataventos (Rua dos Andradas, 736 - térreo), com as performances da banda residente Thiago Ribeiro & Amigos e a participação da cantora e atriz Andrea Cavalheiro. Realizado pela Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), com curadoria da jornalista e pesquisadora musical Bruna Paulin, o evento promove sua última edição do ano, com entrada franca, e com tradução para Libras, com os intérpretes Liene Marques Miranda e Lucas Terres. Em caso de chuva, a apresentações serão transferidas para o próximo domingo (8).

A roda de samba desta edição integra a programação da CCMQ em comemoração ao Dia Nacional do Samba, celebrado em 02 de dezembro. Na terça-feira (3), das 14h às 17h30min, será a vez do projeto Esquenta do CECria Samba Sul movimentar a tarde no Teatro Bruno Kiefer (localizado no 6º andar da Casa de Cultura Mario Quintana), com as mesas-redondas Universidade do Samba e Cultura nas Escolas, que irão debater sobre economia do samba e o samba no sul das Américas.

Neste mesmo dia, às 19h, acontece um bate-papo com Alexandre Rodrigues, que irá falar de sua trajetória musical e apresentar uma mostra de processo do projeto Sambas de protesto, que envolve pesquisa e experimentação de linguagem para criação de um espetáculo musical inédito em torno de canções que trazem mensagens sobre temas raciais, religiosos e sociais. Ambas atividades também têm entrada franca.