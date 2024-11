Rei Magro Produções celebra 30 anos de atividades com noite de shows, no Bar Opinião

A Rei Magro Produções celebrará 30 anos de atividades a partir das 19h deste domingo (1), no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834). Além das apresentações das bandas Pata de Elefante, Tom Bloch e Projeto Shaun, o evento comemorativo conta, ainda, com a participação especial dos músicos Deluce e Jimi Joe. Os ingressos custam entre R$ 35,00 e R$ 90,00, e estão à venda pela plataforma Sympla.



Ciriada em 1993, por três dos quatro integrantes da banda Nada Público, a produtora, que inicialmente se chamava 3 Reis Magros Produções, mudou para o nome atual no ano seguinte, quando passou a ser gerida por Marcio Ventura. Após a saída dos sócios, que seguiram outros caminhos, ele tocou o projeto, produzindo o programa de auditório Um hermético programa de garagem", no extinto bar Garagem Hermética.

Em 1998, Ventura criou o projeto Ocidente Acústico, que desde então acontece regularmente no Bar Ocidente, e, no ano seguinte, o projeto 2ª Maluca (pausado desde 2020). Estes são os "filhos" da produtora, que também atua realizando uma série de outros shows independentes. Ao longo desse período, uma série de bandas participaram de ambos os projetos, entre elas a Pata de Elefante, que neste domingo irá apresentar músicas de seu mais recente álbum, Novas aventuras, e clássicos da sua carreira.

Outro parceiro constante da Rei Magro, Tom Bloch volta aos palcos no evento comemorativo apresentando seu rock-eletrônico sombrio. Na sequência de shows, o Projeto Shaun promete levar ao público uma sonoridade que representa "a nova cena musical" da cidade. As atrações principais acontecem após a abertura da festa, que será conduzida por show do cantor e compositor Deluce, e serão intercaladas com intervenções do compositor Jimi Joe.