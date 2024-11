Orquestra da Ulbra encerra temporada de 2024 com concerto dedicado ao Barroco Italiano

Neste domingo (1) ocorre a última apresentação da temporada de 2024 da Orquestra de Câmara da Ulbra. O concerto, dedicado ao período barroco italiano, inicia às 11h, na Igreja São Francisco de Assis (rua Domingos Crescêncio, 567), e terá entrada franca.

Sob a regência de Tiago Flores e participação de Eduardo Knob, ao cravo, o programa inicia com Sonata a 4, em Lá menor e Concerto para Orquestra Op 6, nº 1, ambas do compositor, violinista e pedagogo italiano Giuseppe Torelli. Em seguida, a Orquestra apresenta Concerto grosso, op 3, nº 12, conhecido como Concerto de Natal, – considerada uma das mais belas peças do repertório natalino e a mais famosa obra do compositor, violinista e músico religioso barroco italiano Francesco Manfredini. O espetáculo segue ainda com Concerto grosso, op 6, nº 7, seguida de Concerto grosso, op 6, nº 8 - Concerto de Natal, ambas de autoria do maestro, violinista e compositor italiano Arcangelo Corelli.