Morre, em Caxias, o escritor José Clemente Pozenato

O corpo de José Clemente Pozenato, escritor, professor e figura marcante da literatura brasileira, está sendo velado em Caxias do Sul e o enterro será às 16h no Cemitério Público Municipal. O falecimento ocorreu na noite de ontem, após período de internação, desde 6 de novembro, para um procedimento cirúrgico cardíaco.



Pozenato, 86 anos, teve seu reconhecimento nacional e no exterior com o livro “O Quatrilho”, romance escrito em 1985 com pano de fundo da imigração e cultura italiana, e que foi adaptado ao cinema e indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1996. Além da carreira literária, foi professor de Literatura e pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Universidade de Caxias do Sul. Na primeira administração municipal de José Ivo Sartori foi secretário de Cultura.

Nascido em São Francisco de Paula em 1938, fez os estudos secundários em Caxias do Sul. Formou-se em Filosofia pela Faculdade Nossa Senhora da Imaculada Conceição em 1960 e obteve mestrado em Estudos em Literatura Brasileira pela Universidade Federal de São Carlos (1995) e doutorado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2005).



É autor de 17 obras, entre poesias, contos, romances e novelas policiais, sendo a primeira datada de 1967. "O caso do martelo", de 1985, foi adaptado para a televisão em 1991. Em 2021, lançou sua própria editora, dedicada ao relançamento de suas obras e à publicação de novos autores. Recentemente, se dedicava à tradução de clássicos italianos, como Inferno, de Dante Alighieri, e Os Triunfos, de Francesco Petrarca, ambas publicadas pela Editora Pozenato.