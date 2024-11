Cláudia Iüng lança primeiro livro 'Do Casulo à Liberdade' no Terezas Café

Profissional da área da saúde com mais de 30 anos exercendo o cuidado de pacientes, a enfermeira e terapeuta Cláudia Iüng lança o livro Do Casulo à Liberdade (Editora Viseu, 116 páginas). Com o objetivo de compartilhar suas vivências, Cláudia publica o seu primeiro livro com o “desejo de que a leitura possa motivar e inspirar o processo de descoberta pessoal, valores e experiências de leitoras e leitores”. A sessão de autógrafos, que inclui bate-papo sobre o livro, será nesta quinta-feira (28), das 17h às 20h, no Terezas Café (Rua Giordano Bruno, 318).



No prefácio da obra, a terapeuta Guacira Paz antecipa: “Do casulo à liberdade fala de metamorfose. Das muitas dores, da aceitação e da superação. Tudo no seu tempo. Como uma menina vulnerável arregaçou as mangas e remontou aguerridamente cada pedacinho da sua história. O autoconhecimento, sem dúvida, foi a chave para essa jornada de transformação. Escrita de forma autêntica e direta, ela compartilha, com franqueza e honestidade, a sua perspectiva sobre temas como resiliência, esperança e autodescoberta”.



O trágico evento climático de maio, um verdadeiro trauma coletivo, ativou gatilhos. “A saúde mental da população acabou sendo afetada. Sofremos muito com tudo isso, os traumas foram impactantes. As dores da alma não se apagam. Elas não são deletadas. Ao contrário, estas memórias ficam registradas no inconsciente e se transformam em depressão, fobias, crises de ansiedade”, coloca a autora.



Cláudia também divide com o público leitor métodos práticos e simples dos quais é possível se apropriar: desde pequenas ações cotidianas, como meditação e práticas energéticas, “de forma que as pessoas possam fazer e já se sentirem melhor", além do recado que elas não estão sozinhas.