Ocidente Acústico chega à sua edição 1152, reunindo sete bandas de rock, no espetáculo ‘Um ano em Vortex’

Nesta quinta-feira (28), a partir das 20h, ocorre a 1152ª edição do projeto Ocidente Acústico, no Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960). Intitulado Um ano em Vortex, o espetáculo desta noite contará com um agregado de shows de sete bandas consolidadas entre os anos de 1987 e 1988 e que são retratadas na série homônima co-produzida pela Prana Filmes e pela Cubo Filmes: Atahualpa Y Us Panquis, Barata Oriental, Smog Fog, Verdruss, Os Cobaias, Os Rebeldes e Os Replicantes. Os ingressos custam entre R$ 35,00 e R$70,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.

Com trabalhos extremamente originais, que ajudaram a construir a identidade do rock gaúcho, muitos dos integrantes dos grupos que se apresentam nesta edição do projeto realizado pela Rei Magro Produções, frequentavam um lugar chamado Vortex, combinação inusitada de bar, estúdio de ensaios e loja de discos de rock, localizado na avenida Protásio Alves. O "complexo" era administrado pela banda Os Replicantes, então com quatro anos de carreira e já fazendo sucesso em nível nacional. O nome do local também servia de endereço para o selo Vortex, famoso por lançar fitas cassete, em sua maioria gravadas ali mesmo (e que hoje são itens raros disputados por colecionadores de todo Brasil).

O show, de teor histórico, é uma oportunidade ao público que acompanhou as bandas naquele período de reviver "velhos tempos", ao mesmo tempo que dialoga com as novas gerações. Na sexta-feira (29), a série Um ano em Vortex, roteirizada e dirigida por Carlos Gerbase (reunindo ainda várias outras personalidades da cena rock de Porto Alegre dos anos 1980) será disponibilizada em streaming.