Galeria Duque celebra 13 anos de atividades com três exposições gratuitas

A Galeria Duque (rua Duque de Caxias, 649) celebra seus 13 anos de atividades com três exposições abertas ao público: Do ateliê de Danúbio, com obras que resgatam o trabalho do artista gaúcho Danúbio Gonçalves, falecido em 2019; Mistura, que reúne parte do acervo do espaço cultural, com obras de grandes nomes da arte do Brasil e do mundo, a exemplo de Iberê Camargo, Tarsila do Amaral, Rodin, Burle Marx, Salvador Dalí, entre outros; e Re Desenho, uma mostra coletiva de Adriana Leiria, Daniela Meine, Suzana Albano e Tatiana Migowski.

As mostras seguem até o dia 28 de fevereiro de 2025, sempre de segundas às sextas-feiras, das 10h às 18h; e aos sábados, das 10h às 17h, com entrada franca. Segundo a curadora Daisy Viola, para que a exposição Do ateliê de Danúbio pudesse ocorrer, foi feito um "trabalho especial" para recuperação de algumas de suas obras, "que ficaram esquecidas por alguns anos na sua casa-ateliê, e foram resgatadas, higienizadas e restauradas". "Esta mostra é um gesto de amizade e carinho ao artista e sua obra, tempos depois da sua partida", destaca. Além de gravuras em diversas técnicas, desenhos, cartazes para exposições e eventos, a exposição ainda agrega algumas matrizes e álbuns com notícias selecionadas por Gonçalves, que contam um pouco da história do artista bem como da arte do Rio Grande do Sul, adianta Daisy.

Ainda de acordo com a curadora, em Mistura, a ideia foi "juntar e misturar preciosidades" do espaço cultural em conjunto com obras do acervo do galerista Arnaldo Buss. "Foi uma escolha afetiva, para mostrar o que temos de melhor nesta festa de aniversário, além de alguns trabalhos inusitados", pontua.

Já a exposição Re Desenho completa a celebração com criações em desenho tridimensional. Cada artista integrante da mostra realiza isso a seu modo, com materiais diversos, como linhas coloridas, cordas e arames, projeções e móbiles. "Esta é uma exposição de olhar, imaginar, e quase brincar, afinal, faz parte da festa de aniversário deste nosso lugar mágico", conclui Daisy.