Roda Viva entrevista Tamara Klink nesta segunda-feira, na TV Cultura

A escritora e navegadora Tamara Klink tem 27 anos e acaba de se tornar a primeira mulher a completar o período de invernagem no Ártico. Ou seja, passou o inverno todo isolada em um barco preso no gelo. O feito amplia as experiências da jovem que, aos 24 anos, se tornou a mais jovem brasileira a fazer a travessia do Oceano Atlântico em solitário. Para falar de tudo isso e dos livros que escreveu, Tamara estará no Roda Viva nesta segunda-feira (25), ao vivo, a partir das 22h.



A bancada de entrevistadores será formada por Alexandre Versiani - repórter da Revista Go Outside; Bruna Cambraia - editora das revistas Trip e TPM; Beatriz Lourenço - repórter da Revista Claudia; Isabella Menon - repórter da Folha de S.Paulo; e Marcio Atalla - professor e especialista em Longevidade.



Com apresentação de Vera Magalhães, o Roda Viva vai ao ar na TV Cultura, no site da emissora, no app Cultura Play, além de YouTube, Tik Tok e Facebook.