Orquestra Jovem Recanto Maestro faz turnê gratuita pelo Rio Grande do Sul em novembro e dezembro

Com o objetivo de levar música sinfônica a locais em que esse tipo de formação nunca ou raramente chega, a Orquestra Jovem Recanto Maestro (OJRM) realiza uma turnê pelo Rio Grande do Sul de novembro a dezembro, passando por sete espaços, em seis cidades, com entrada franca e patrocínio do Banrisul. Regido pelo maestro Antônio Carlos Borges-Cunha, responsável pela direção pedagógica do projeto, o conjunto subirá aos palcos de São João do Polêsine, Santa Maria, Agudo, Recanto Maestro, Faxinal do Soturno, Silveira Martins e Restinga Sêca, com formação completa, que inclui instrumentos de cordas, sopros e percussão.



Com participação de 50 alunos e professores, as apresentações vão muito além da apreciação musical. Nos sete locais, serão realizados concertos didáticos que procuram conectar as pessoas através da experiência musical em conjunto e aproximar o público da música orquestral. Além de um programa especialmente selecionado, que une obras do repertório sinfônico clássico com peças que exploram ritmos gaúchos e latino-americanos, as apresentações contarão com breves comentários sobre como funciona uma orquestra e a função de cada instrumento, de forma leve e descontraída.



O início da turnê será no dia 28 de novembro, quinta-feira, às 9h, na Igreja Matriz São João Batista, em São João do Polêsine. Na data, serão apresentadas obras do compositor argentino Alberto Ginastera, do brasileiro Oscar Lorenzo Fernández, além de uma suíte de Vagner Cunha composta especialmente para a Orquestra Jovem Recanto Maestro. O mesmo programa será apresentado nos dias 10 de dezembro, às 9h, na Paróquia São Roque, em Faxinal do Soturno; 11 de dezembro, às 19h, na Paróquia da Santo Antônio de Pádua, em Silveira Martins; e 12 de dezembro, às 9h, no Centro de Eventos Municipal, em Restinga Sêca.



Antes, no dia 29 de novembro, às 20h, no Centro de Convenções da UFSM, em Santa Maria, haverá um repertório especial apresentado no X Encontro de Flautistas do RS. Na data, a OJRM receberá dois solistas de renome nacional - a carioca Geisa Felipe interpretando obra do compositor alemão Carl Reinecke e o mineiro Raul Costa D'Avila com composição própria. Somam-se ao repertório, ainda, mais uma peça sinfônica do austríaco Franz Schubert.



Em outras duas apresentações também haverá um programa diferente com repertório que, além das composições de Cunha, Ginastera, Fernandéz e Schubert, contará com peças do compositor romântico alemão Carl Maria von Weber. Serão nos dias 3 de dezembro, às 20h, na Sociedade Esportiva Centenário, em Agudo; e 7 de dezembro, às 19h30, no Palco Bell'Anima, no Recanto Maestro.