Morre Vic Flick, que tocou riff de guitarra no tema de James Bond, aos 87 anos

Vic Flick, guitarrista britânico que tocou o icônico riff de guitarra no "Tema de James Bond", morreu aos 87 anos. A notícia foi divulgada nas redes sociais de seu filho, Kevin Flick. O músico enfrentava uma batalha contra o Alzheimer.

Flick tocou o icônico riff de guitarra no tema original de James Bond com o grupo The John Barry Seven para "007 Contra o Satânico Dr. No", de 1962. Segundo a BBC, ele teria sido pago somente £6 pela sessão.

A música, escrita por Monty Norman, foi arranjada por John Barry -um dos maiores nomes do pop britânico da época- para torná-la mais contemporânea.

"Esse tipo de som pesado de guitarra deixou [Barry] muito feliz", escreveu Flick no livro "A música de James Bond", de Jon Burlingame. "Tinha um toque marcante, um som dinâmico. Eu fui ao apartamento dele, conversamos sobre isso e trabalhamos juntos para decidir o que fazer."

O músico tocou o riff em um violão amplificado. "Eu exagerei um pouco -forcei nas cordas graves com uma palheta bem dura, toquei um pouco adiantado, e saiu algo empolgante, quase 'atacando', o que combinava com a imagem de James Bond", disse Flick.

Além de participar das trilhas sonoras de outros filmes da franquia James Bond, Flick tocou com músicos como Paul McCartney, Eric Clapton, Dusty Springfield, Shirley Bassey, Jimmy Page e Tom Jones. Também colaborou no filme dos Beatles "A Hard Day's Night", de 1964 com o tema de Ringo Starr e na música "It's Not Unusual", de Tom Jones.

Nascido em Surrey, na Inglaterra, em 1937, Vic Flick recebeu em 2013 o prêmio de Contribuição à Vida pela empresa National Guitars. Ele é sobrevivido pela sua esposa, Judith, seu filho Kevin e um neto.