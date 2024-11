Artista visual indígena Sãnipã cria obra ao vivo em parede do Instituto Ling

Artista visual dos povos Apurinã e Kamadeni, do Amazonas, Sãnipa estará em Porto Alegre entre os dias 25 e 29 de novembro fazendo uma intervenção artística inédita na parede de entrada do Instituto Ling. De segunda a sexta, das 10h30 às 20h, quem passar pelo centro cultural poderá acompanhar gratuitamente e em tempo real a criação da nova obra, observando os gestos, as escolhas e as técnicas da artista que reflete em seus trabalhos as tradições e as narrativas indígenas, abordando temas como identidade, ancestralidade e meio ambiente.Expressando sua conexão profunda com a natureza e o universo simbólico de seu povo, permeado por uma estética de cores vibrantes e formas orgânicas, Sãnipa criará um mural de grandes dimensões, ocupando um espaço com 6m de largura e quase 3m de altura. A iniciativa faz parte do Ling Apresenta: Amazônias, no tremor das vidas, projeto que tem o objetivo de aproximar o Rio Grande do Sul da cultura amazônica, convidando jovens talentos do Norte do país a criarem diferentes trabalhos no centro cultural.Após a finalização da obra, o público poderá acompanhar no sábado, dia 30 de novembro, às 11h, um bate-papo entre a artista e a curadora do projeto, Vânia Leal, comentando como foi a experiência na capital gaúcha e trazendo detalhes sobre a feitura da obra. Para participar da conversa, basta fazer a inscrição sem custo no site www.institutoling.org.br.O mural ficará exposto para visitação até o dia 25 de janeiro, com entrada franca. Depois, será apagado para dar espaço ao último convidado desta edição, o artista Bonikta, do Pará.