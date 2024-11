Documentário sobre tenor Aldo Baldin tem sessão especial na Cinemateca Capitólio

A Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085) exibe na próxima quarta-feira (27), às 19h, o documentário brasileiro Aldo Baldin – Uma Vida pela Música, dirigido por Yves Goulart, recentemente reconhecido com o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular no Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024. O filme resgata a trajetória de Aldo Baldin, tenor de carreira internacional, considerado até hoje um dos maiores nomes do canto lírico no Brasil. A exibição, que será apresentada pelo próprio diretor, é aberta ao público e tem entrada franca, com retirada de senhas a partir das 18h, na bilheteria da Capitólio.Em 2024 se completam 30 anos de falecimento do tenor, em 1994, na Alemanha. Nascido em Urussanga, no Sul de Santa Catarina, nas montanhas da comunidade do Belvedere, cujas terras hoje pertencem ao município de Treviso, Aldo Baldin iniciou a carreira musical no Rio Grande do Sul. Quando adolescente foi estudar para ser padre e descobriu a sua vocação para o canto lírico. Antes de se destacar no cenário internacional, seu talento o levou a atuar em importantes teatros e festivais na Europa, onde consolidou sua reputação. Baldin foi agraciado com diversos prêmios, incluindo um Grammy, em 1981, pelo disco A Criação de Haydn, e a sua indicação com o disco Bodas de Fígaro de Mozart, em 1986. Além disso, gravou mais de cem álbuns, deixando um legado inestimável para a música clássica.O documentário de Yves Goulart é o resultado de mais de uma década de pesquisas minuciosas, que visam resgatar e celebrar a vida e obra de Aldo Baldin. O filme alcançou reconhecimento internacional, com estreia mundial no 24º Havana Film Festival New York, em abril deste ano, e no16º IN-EDIT Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical, em São Paulo.