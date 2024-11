Celebrações dos 50 anos do Afro-Sul iniciam neste domingo (24)

Neste domingo (24), o Bloco Afro-Sul Odomode estará concentrado a partir das 14h, na Praça Nações Unidas, no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre, para sair em cortejo com bateria e brincantes até a sede do coletivo (av. Ipiranga, 3850), onde, a partir das 16h, ocorrerá uma programação diversificada em celebração aos 50 anos do Grupo Afro-Sul de Música e Dança.

Dentre as atrações na sede da Instituição fundada pela bailarina, coreógrafa, assistente social e educadora popular Iara Deodoro, o público poderá assistir a apresentação artística da Cia Afro-Sul, convidando o grupo afro de Nova Prata e a E.S. Realeza, além de lançamentos dos projetos que fazem parte da trajetória da iniciativa cultural. Também haverá um Ajeum com culinária típica, exaltando as raízes e o legado construído pelo povo negro no Rio Grande do Sul; Feira de Economia Criativa; uma exposição, intitulada Nossos passos, de longe pra longe, com imagens que resgatam memórias afetivas do grupo; apresentação do vídeo 50 Anos, um documentário comemorativo, seguido da entrega do troféu Afro-Sul para duas personalidades da cultura afro-gaúcha

A programação deste domingo também vai contar com a atividade Conversas em roda, que promoverá uma série de reflexões sobre a construção do sujeito negro a partir da arte, com histórias e vivências do Afro-Sul; com uma apresentação de final de ano das crianças do Projeto Cultural Nossa Identidade, e com shows da Imperadores do Samba e da Banda Afro-Sul.

As cinco décadas do grupo ainda serão celebradas durante todo o decorrer de 2025, com homenagens, atividades para adultos e crianças, criação e apresentação de um novo espetáculo, entre outras iniciativas.