Dessa Ferreira faz show no Sarau do Solar Especial Semana da Consciência Negra

A cantora e multi-instrumentista afro-indígena Dessa Ferreira apresenta seu espetáculo Pulso no Sarau do Solar Especial da Semana da Consciência Negra. O evento é gratuito e acontece no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), às 20h desta quarta-feira (27).



O show solo autoral da artista nascida no Distrito Federal carrega na poesia e na sonoridade referências africanas e indígenas, embalada por tambores, unindo passado, presente e futuro. Através da música, ela compartilha sua trajetória de reencontros com a sua ancestralidade, falando sobre vazios e silêncios, e sobre a importância de se conectar com as suas próprias raízes para poder construir novas possibilidades.

No repertório estão composições próprias como Sou de chegar; Manifesto pindorama e Carnaubinha, e outras feitas em parceria, a exemplo de Dois Mundos (Dessa Ferreira, Nina Fola e Bruno Amaral) e Sabedoria do tempo (Dessa Ferreira, Jorge Onifade e Gutcha Ramil), entre outras. Na apresentação desta quarta-feira, a artista estará acompanhada de Ìdòwú Akínrúlí; Wagner Menezes; Diih Neques; e Bruno Vargas. O Sarau do Solar Especial é colaborativo e recebe, via PIX, doações para o Instituto Sociocultural Afro-sul Odomodê, que funciona como movimento de luta e valorização da cultura negra e do direito à livre expressão da pessoa humana.