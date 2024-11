Iara Deodoro é homenageada com biblioteca digital de seus movimentos na dança afro

Iara Deodoro, uma das maiores referências de dança afro do sul do Brasil, será celebrada em projeto inédito na América Latina, coordenado pela bailarina e professora do Curso de Dança e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Ufrgs Mônica Dantas. Falecida em setembro, aos 68 anos , a fundadora do Instituto Sociocultural Afro-Sul Odomodê será homenageada com uma biblioteca digital de seus movimentos na técnica de dança afro-gaúcha. Ao todo, são dez registros em quatro formatos diferentes: descrição dos movimentos, imagens gravadas em vídeo, registro dos movimentos por meio de sistema cinemático de captura de movimento (Mocap), e por meio da modelização 3D, gerando avatares dançantes. A trajetória da bailarina e coreógrafa, uma das maiores referências dedo sul do Brasil, será celebrada em projeto inédito na América Latina, coordenado pela bailarina e professora do Curso de Dança e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Ufrgs, a fundadora doserá homenageada com uma biblioteca digital de seus movimentos na técnica de dança afro-gaúcha. Ao todo, são dez registros em quatro formatos diferentes: descrição dos movimentos, imagens gravadas em vídeo, registro dos movimentos por meio de sistema cinemático de captura de movimento (Mocap), e por meio da modelização 3D, gerando avatares dançantes.

A iniciativa é uma parceria entre o Projeto Carne Digital (Ufrgs) e o Grupo Afro-Sul de Música e Dança, que tem por objetivo o registro, a documentação, a reflexão crítica e a difusão de práticas de dança em ambientes diversos, buscando criar condições para que artistas sejam agentes da produção do conhecimento que se faz nas universidades. A live de lançamento da Biblioteca Digital de Movimentos Iara Deodoro ocorre nesta segunda-feira (25) pelo Instagram oficial do Afro-Sul Odomodê. No dia 3 de dezembro, a partir das 19h30min, ainda haverá uma apresentação presencial dos movimentos, com todo o elenco da Biblioteca Digitaldo, na sede do Afro-Sul (av. Ipiranga, 3850), marcando as comemorações dos 50 anos do Grupo. A entrada é gratuita.

Arquivo Eva Schul, reconhecido com o Prêmio Açorianos de Dança na categoria Memória. Segundo Mônica Dantas, a Biblioteca Digital de Movimentos Iara Deodoro é um modo de honrar e celebrar a vida e o legado de Mestra Iara Assistência Social e pós-graduada em Educação Popular, tendo sido pioneira em produzir um aporte estético-corporal de cunho político, antirracista e decolonial no campo das artes cênicas, especificamente na dança. Nos últimos quatro anos, o Carne Digital desenvolveu também o, reconhecido com ona categoria. Segundo Mônica Dantas, a Biblioteca Digital de Movimentos Iara Deodoro é um modo de honrar e celebrar a vida e o. A artista também era bacharel eme pós-graduada em, tendo sido pioneira em produzir um aporte estético-corporal de cunho político, antirracista e decolonial no campo das artes cênicas, especificamente na dança.

A representação da pessoa negra em seu trabalho nunca esteve ligada à ideia de submissão, mas à de enfrentamento. A corporeidade que emerge em sua dança está conectada às influências rítmicas dos tambores presentes na musicalidade negra gaúcha, entendida como corporeidade negra afro-brasileira das zonas de fronteira com países de colonização hispânica.