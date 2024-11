Seminário na Fundação Iberê discute as implicações do avanço do rio Guaíba sobre Porto Alegre

Neste sábado (23), a Fundação Iberê promove o seminário Iberê Camargo - Território das Águas. O evento acompanha o propósito curatorial da exposição de mesmo título, buscando ampliar a reflexão sobre a importância das águas do Guaíba que envolvem Porto Alegre desde sua formação. O seminário ocorre às 16h, no auditório, com entrada gratuita. As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Iberê.Na admiração das águas da Rua da Margem, da beira do Mercado Público e da praia de Ipanema, Iberê Camargo encontrou inspiração nos primeiros anos de sua formação artística. Ainda sob o impacto da maior enchente de Porto Alegre, os palestrantes convidados Arnoldo Doberstein, Paulo Gomes e Rualdo Menegat trazem sua colaboração para a compreensão da história das águas na cidade e as implicações dos avanços sobre seu leito.Arnoldo Doberstein, que desenvolve pesquisa em História da Arte e Cultura Artística, é autor do livro referencial “Porto Alegre 1900-1920: Estatuária e Ideologia”. No seminário, ele falará sobre o Chafariz do Imperador, primeiro monumento de Porto Alegre, instalado em 1866, na Praça da Matriz, com atenção à escultura que simboliza o Guaíba e que está presente na atual exposição.O panorama artístico, com os nomes de maior destaque do período em que Iberê Camargo chegou a Porto Alegre, será abordado pelo historiador e crítico de arte Paulo Gomes, que desenvolve pesquisa sobre a arte produzida no Rio Grande do Sul.E o geólogo Rualdo Menegat, coordenador do premiado Atlas Ambiental de Porto Alegre, discorrerá sobre os mecanismos ambientais e paisagísticos que moldam nossa cultura.