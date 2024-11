Festival Kizomba promove diversidade cultural e homenagem a João Cândido neste domingo

O Parque Marinha do Brasil recebe neste domingo (24), próximo da pista de skate, o Festival Kizomba: diversidade, inclusão e gentileza. A programação do evento inicia às 12h com a Kizombinha, encontro para a criançada, incluindo atividades infantis e integrativas, e prossegue com espetáculos artísticos com música, teatro e dança a partir das 14h. Se apresentam DJ Canepa, Paulinho Parada e Paloma Palau, Samba do Arvoredo, Flamenco Negro, Candombe, Cachaça de Rolha e Academia de Samba Praiana. A entrada é gratuita. O objetivo do evento é estimular as pessoas a cultivarem a boa convivência, interconexão e muita gentileza, incentivando todos a tratarem-se com humanidade e respeito, criando uma cidade mais fraterna e agradável para todos. Mais informações no perfil @kizomba.festival no Instagram.Nesta 3ª edição o Festival Kizomba irá homenagear João Cândido, o Almirante Negro. Importante personagem histórico, ficou conhecido como líder do movimento que se posicionou pelo fim dos castigos físicos impostos aos marinheiros no início do século passado (1910) e foi chamado Revolta da Chibata. João Cândido Felisberto, gaúcho,nascido em Encruzilhada do Sul, conta com um busto no Parque Marinha do Brasil. Apesar de sua grande atuação histórica, o monumento encontra-se sem muita visibilidade e necessitando de manutenção.