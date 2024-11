Mostra Tri de Teatro terá apresentações gratuitas para público adulto e infantil neste final de semana

Neste final de semana, a Mostra Tri de Teatro irá reunir três espetáculos da autora e diretora Juliana Barros, com apresentações gratuitas na Sala Álvaro Moreyra do Centro Municipal de Cultura (av. Érico Veríssimo, 307), voltadas aos públicos adulto e infantil. O projeto foi contemplado no programa Bolsa Funarte de Apoio à Ações Artísticas Continuadas 2024, dentro do Programa Retomada Cultural RS.

Para as crianças, a atração é a peça Adivinha o que é, que ocorre às 17h deste sábado (23). No mesmo dia, às 20h, acontece a sessão da montagem Terapia de casal - uma comédia em crise, espetáculo que ganhou Prêmio Açorianos de Melhor Produção em 2022. No domingo (24), outra comédia da autora será apresentada às 20h: Terapia colorida #tudojunto&misturado -história que traz à cena a pauta LGBTQIA+ através de uma linguagem leve, divertida e cotidiana. Após a sessão, haverá ainda um bate-papo com convidados, que irão falar sobre os direitos e acolhimento dos familiares e da população LGBTQIA+.