Casa da Música Poa apresenta recital de clarinete e piano com jovens nomes da música erudita

A Casa da Música Poa (Gonçalo de Carvalho, 22) apresenta no domingo (24), às 11h, recital com os jovens instrumentistas João Pedro Machado (clarinete) e Ricardo Chacón Molina (piano). No espetáculo, que ocorre dentro da Série Talentos, eles apresentarão obras de Mozart, Beethoven, Chopin, Satie e Rossini, entre outros. O ingresso é um valor livre, a ser pago no dia e no local do evento.João Pedro Machado, 17 anos, iniciou seus estudos musicais em 2021, ao piano, com Luis Fernando da Silva Moura. Desde abril de 2024 é aluno de clarinete na Casa da Música Poa, sob a orientação da professora Ariane Rovesse. Por sua vez, Ricardo Chacón Molina tem 14 anos, e estuda música desde os seis anos de idade, na Venezuela. Desde 2019, faz parte do projeto Aacamus, sob a orientação da professora de piano Cláudia Leal. Além de sua paixão pela música, Ricardo também é aluno de xadrez no mesmo projeto. No recital, os dois terão apoio de músicos como Mateus Silva Oliveira (flauta transversal), Ariane Rovesse (clarinete), Luis Fernando da Silva Moura (piano) e Ricardo Chacón (violino).